Dune 2 ha già venduto il doppio dei biglietti di Dune del 2021

Dune: Parte Due non ha ancora fatto il suo debutto in sala, eppure già si parla di potenziali incassi. Del resto, soltanto le prime recensioni di Dune: Parte Due farebbero presagire un enorme successo. Ma qui non si sta parlando di ipotesi, bensì di veri e propri numeri.

Numeri legati, nella fattispecie, alle prevendite dei biglietti degli Stati Uniti: parola di Erik Davis di Fandango Media, azienda statunitense che - tra le altre cose - si occupa della vendita dei biglietti online. In un post su X, un comprensibilmente entusiasta Erik Davis commenta il successo del film, sottolineando che si tratta del film diretto da Denis Villeneuve con maggiori riscontri immediati sul sito di prevendita, superando i risultati ottenuti nello stesso momento del ciclo di vendita da Dune: Parte Uno, Blade Runner 2049 e Arrival.

In particolare, Dune: Parte Uno è uscito in periodo di pandemia, e più precisamente nel 2021, debuttando in sala e in streaming più o meno nello stesso momento. Questo fatto, unito alla durata impegnativa dell'opera (circa 2 ore e mezza), ha condotto a risultati inferiori a quelli sperati, ma comunque soddisfacenti, con un incasso di oltre 400 milioni di dollari al botteghino globale. In questa precisa fase precedente all'uscita in sala e in base alle dichiarazioni di Davis, Dune: Parte Due avrebbe già incassato il doppio del suo predecessore.

Dune: Parte Due, adattamento del romanzo di Frank Herbert, ripartirà laddove si era interrotto il capitolo precedente, con Paul Atreides intenzionato a vendicare il padre. Il film uscirà in sala il 28 febbraio. In attesa di conoscere le vostre impressioni post-visione, vi lasciamo alla nostra recensione di Dune: Parte Due.