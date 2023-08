In Dune - Parte 2 vedremo finalmente Gurney Halleck suonare?

Dune - Parte 2 sarà un film di guerra e amore e anche se per vederlo dovremo attendere il 2024, il secondo capitolo avrà una grande sorpresa su un personaggio molto amato dai fan dei libri di Frank Herbert.

Per tutto il primo film diretto da Denis Villeneuve, infatti, il pubblico si è chiesto quando Gurney Halleck (Josh Brolin) avrebbe effettivamente suonato. Per Dune, effettivamente, è stata girata una scena in cui Halleck suona il baliset, ossia un discendente della cetra, ma in fase di montaggio è stata poi cancellata, nascondendo sul grande schermo il musicista che è Gurney Halleck.

Ebbene, tenetevi pronti perché finalmente Halleck suonerà in Dune - Parte 2! A confermarlo è stato lo stesso Villeneuve che ha raccontato: "La canzone di Gurney è sopravvissuta a Dune - Parte 2! È diventata una strana priorità per me - ha detto Villeneuve - Ma Josh Brolin è un poeta e l'abbiamo interpretato insieme. È stato incredibile". Il lato artistico di Halleck stempera l'indole di guerriero, un aspetto molto apprezzato dal pubblico più affezionato.

Con il secondo capitolo, l'universo cinematografico di Dune prosegue e mentre Villeneuve è già al lavoro per Dune - Parte 3 non resta che attendere Dune - Parte 2 che arriverà nei cinema nel marzo 2024.