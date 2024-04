Dune 2, l'uscita vod impedirà al film di raggiungere un grosso traguardo al box office?

Dune: Parte 2 esce oggi in vod, e molti analisti del box office sono curiosi di scoprire se l'arrivo del film Warner Bros in digitale rallenterà gli incassi al botteghino domestico e globale.

La data del 16 aprile per l'uscita sul mercato digitale a noleggio e ad acquisto segna infatti una finestra di 45 giorni dal debutto di Dune: Parte 2 nelle sale: in questo lasso di tempo il film, che sarà negli USA uscirà in 4K UHD, Blu-ray e DVD il 14 maggio, è arrivato a quota 683,9 milioni di dollari d'incasso a livello globale, e anche durante l'ultimo fine settimana appena trascorso ha dimostrato di essere ancora molto presente nelle sale.

Il kolossal di Denis Villeneuve nel week-end 12-13-14 maggio ha infatti incassato altri 4,32 milioni di dollari dai cinema del Nord-America e altri 7,2 milioni di dollari dalle sale internazionali, per un totale di 11,52 milioni di dollari in tutto il mondo. Ad oggi, il film ha incassato 684 milioni di dollari al botteghino globale, e avrebbe bisogno soltanto di altri 17 milioni di dollari per raggiungere i 700 milioni di dollari in tutto il mondo, in quella che sarà la sua ottava settimana di programmazione: riuscirà a farcela, anche in competizione con il mercato vod? Staremo a vedere.

Quel che è certo è che Warner Bros si ritiene già molto soddisfatta del risultato ottenuto finora: non a caso, infatti, è stato confermato che Dune 3 è ufficialmente in lavorazione in casa Legendary Pictures.

