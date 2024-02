Dune 2 da urlo: il punteggio su Rotten Tomaetos è altissimo!

Oltre alle notizie sui primi guadagni al box office di Dune 2, iniziano a trapelare anche i primi giudizi da parte della critica. I punteggi presenti su Rotten Tomatoes sono eloquenti e raggiungono cifre incredibili.

Infatti la seconda parte della saga di Denis Villeneuve basata sui libri di Frank Herbert ha raggiunto il 96% da parte della critica, mentre la prima parte "solo" l'82%. Ad aumentare l'hype per la visione di Dune 2 è la possibilità di vedere Dune:Parte 2 anche nelle sale IMAX, godendo così di un'esperienza maggiormente immersiva: in Italia purtroppo le sale IMAX sono solo sei, quindi la possibilità di vedere questa versione del film è molto limitata per noi. Villeneuve spiega così la scelta di girare anche la versione IMAX: "In Dune: Parte UNo l'idea era di rendere tutto ciò che è legato alla natura e allo spazio girandolo in IMAX. Quello che è davvero interessante per un regista è usare un cambio di formati come un nuovo di tipo di ritmo interiore, per aumentare l'impatto di alcune emozioni o di alcune rivelazioni o per scoprire nuovi paesaggi. La maggior parte di Parte Due è girata nel deserto quindi io e Greig Fraser [direttore della fotografia di Dune] abbiamo deciso di buttarci. Prima ero solito usare il cambio di formati andando da un IMAX standard 1:43 a 1:90...ma si tratta di un film molto più immersivo e così per me aveva senso farlo totalmente in IMAX".

Di cosa parla Dune:Parte 2? Il secondo capitolo della saga esplorerà il viaggio mitico di Paul Atreides (Timothée Chalamet) e il suo ricongiungimento con Chani e i Fremen: l'obiettivo di Paul è quello di vendicarsi dei cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Nel cast anche Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux e Charlotte Rampling. Qui potete scoprire i prossimi progetti di Denis Villeneuve dopo Dune 2.