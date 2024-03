Dune 2 e le trasformazioni di Stellan Skarsgaard: 'Solo trucco, dico sempre no alla CGI'

Dopo la curiosità sulla lingua Fremen in Dune: Parte 2, torniamo a parlare dell'acclamato film di Denis Villeneuve grazie ad una nuova intervista di Stellan Skarsgaard, mitico attore svedese interprete del barone Harkonnen nell'adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert.

L'attore, noto ai fan del Marvel Cinematic Universe per il suo ruolo nel franchise di Thor, al quale è tornato recentemente con Thor: Love & Thunder, nel corso di una nuova intervista con Business Insider ha rivelato di preferire il trucco di scena per i suoi ruoli contro la CGI, alla quale dice sempre di no. Skarsgaard ha paragonato la sua esperienza nei panni del barone al ruolo di Sputafuoco Bill Turner, personaggio che aveva interpretato nel primo film della saga de I pirati dei Caraibi e per la cui creazione erano necessarie sei ore al trucco ogni giorno.

"È un processo sempre faticoso, ma credo che alla fine ne valga la pena", ha detto Skarsgård. “Volevamo che l'immagine del barone fosse ben definita in modo tale da riuscire a lasciare il segno nelle persone semplicemente apparendo sullo schermo. E quell’impronta doveva durare per tutto il film, anche quando lui non compare”. L'attore ha ricordato la sua esperienza su Pirati dei Caraibi nei panni di Sputafuoco: “Anche all'epoca, ero l'unico sul set con delle vere protesi. Tutti gli altri su quella nave arrivavano cinque minuti prima che iniziassimo a girare, e poi se ne andavano. Io invece stavo seduto col truccatore per sei ore! Ma il fatto è che mi piace, non posso farci niente. Mi piace vedere gli artisti dipingere."

