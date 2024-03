Dune Parte 2, la trasformazione di Paul Atreides spiegata bene

Dune di Denis Villeneuve presenta alcuni cambiamenti rispetto al libro di Frank Herbert, ma nel film la trasformazione di Paul Atreides è molto accurata e rappresenta l'arco narrativo principale, quello intorno al quale si dipanano tutti gli altri punti di vista della sceneggiatura.

L’opera di Denis Villeneuve del resto, come abbiamo già detto in precedenza, propone un cinema sull’imparare a vedere con nuovi sguardi, sulla forza che le immagini hanno di influenzare chi le guarda quando vengono guardate, e su come ciò che si vede può segnare i destini delle persone e dei popoli, dei pianeti e degli amori: le visioni che Paul aveva avuto nel primo capitolo tornano in questo sequel con numerose differenze (un esempio tra tutti: una scena di guerra che nel primo film vedeva protagonista Paul nel nuovo episodio include invece la Chani di Zendaya, che ne ha preso il posto), come se le immagini che il film ci mostra mutino insieme al mutare della mentalità di Paul, che nel corso del film da ragazzo diventa uomo, da uomo trascende a simbolo (il Muad Dib) e da simbolo rinasce Messia.

Il riferimento è evidente in vista del nuovo film Dune 3, che adatterà appunto il romanzo Dune: Messia: chi ha letto i libri sa che la storia di Dune non è quella della nascita di un eroe, bensì la tragedia della caduta di un tiranno, con Paul forgiato nel sangue (lo sterminio della casa Atreides) e destinato ad innaffiare di sangue l'intera galassia: dopo essere diventato nuovo Imperatore, infatti, nei libri Paul diffonderà la religione del Muad Dib in tutto l'universo, scatenando una Guerra Santa che a porterà miliardi di morti.

