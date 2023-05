Dune 2, il trailer è qui ed è monumentale: ecco il video con Zendaya e Timothée Chalamet

Come promesso, il primo trailer di Dune: Parte Due è stato appena reso disponibile da Warner Bros sui canali ufficiali dello studio, presentando le nuove scene ufficiali tratte dall'attesissimo film diretto da Denis Villeneuve e ispirato al romanzo cult di Frank Herbert.

Nel filmato, come sempre disponibile all'interno dell'articolo, tornano gli amatissimi Timothée Chalamet e Zendaya, accompagnati ancora una volta da un cast stellare che tra gli altri include anche la nuova star Florence Pugh nei panni della principessa Irulan, Stellan Skarsgård nel ruolo di Baron Harkonnen, Dave Bautista come Glossu Rabban, Rebecca Ferguson come Lady Jessica​​​​​​​, Javier Bardem nella parte di Stilgar​​​​​​​, Josh Brolin nel ruolo di Gurney Halleck e il calvo Austin Butler nella parte di Feyd-Rautha.

Dune: Parte Due uscirà l'1 novembre in Italia e il 3 novembre nelle sale USA: il film è il sequel diretto di Dune del 2021, che aveva adattato la prima metà dell'iconico romanzo di fantascienza del 1965 e che, nonostante l'uscita in contemporanea tra cinema e in streaming su HBO Max, aveva guadagnato oltre 400 milioni di dollari al box office globale, vincendo anche sei Oscar su dieci nomination agli Oscar 2022, risultando il titolo più premiato di quell'edizione degli Academy Awards.

Che cosa ve ne pare del trailer e quali sono le vostre aspettative per il sequel? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti guardate il primo poster ufficiale di Dune: Parte 2.