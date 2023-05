Dune - Parte 2, il trailer del film di Denis Villeneuve in arrivo! La data d'uscita

Siete pronti a tornare ad Arrakis? Questa settimana i fan di Dune saranno trasportati nuovamente sul pianeta nel quale si svolgeranno gli eventi di Dune - Parte 2, ultima parte del dittico cinematografico diretto da Denis Villeneuve, adattamento del celebre romanzo di Frank Herbert. Manca poco alla pubblicazione del trailer.

È stato annunciato che mercoledì 3 maggio sarà il giorno in cui verrà mostrato al mondo intero dopo la proiezione al CinemaCon di settimana scorsa. Villeneuve ha descritto Dune - Parte 2 come "un film di guerra pieno d'azione".



Uno spettatore al CinemaCon di settimana scorsa ha commentato con queste parole il trailer:"Anche uno scettico come me ammetterà che Dune - Parte 2 sembra fo***tamente figo. [...] Austin Butler ha un bel look, Miss Flo [Florence Pugh] è una gradita new entry in questo universo". Cosa dobbiamo aspettarci da Dune - Parte 2 rispetto al precedente capitolo?



Questa seconda parte dovrebbe essere maggiormente improntata all'azione rispetto alla prima ma verranno introdotti anche nuovi personaggi.

Il film comprende un cast incredibile, con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Javier Bardem e Charlotte Rampling, Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux, Christopher Walken e Tim Blake Nelson.



