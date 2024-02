Dune: Parte 2, si torna su Arrakis: nuova emozionante video anteprima di ben 7 minuti!

In attesa di saperne di più su Dune: Messia, in queste ore è ufficialmente partito il tour stampa di Dune: Parte 2 e Warner Bros ha accelerato la promozione del nuovo film di Denis Villeneuve con una spettacolare video-anteprima della durata di ben sette minuti.

Nel filmato, come al solito disponibile nel player che potete trovare all'interno dell'articolo, potete ammirare la prima cavalcata di Paul Atreides in 'sella' ad un verme della sabbia. Godetevi l'anteprima di Dune: Parte 2 e fateci sapere cosa vi aspettate dal nuovo capitolo della saga cinematografica basata sul seminale romanzo fantascientifico di Frank Herbert in arrivo nelle sale italiane a partire dal prossimo 28 febbraio.

Dune - Parte Due esplora il mitico viaggio di Paul Atreides, che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Denis Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick.

