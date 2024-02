Dune 2, Timothèe Chalamet su QUEL momento con i Vermi della Sabbia

Mentre ci si chiede quanto guadagnerà Dune 2 nel suo primo weekend di uscita, Timothèe Chalamet rivela i retroscena di una delle scene più memorabili del secondo capitolo della saga con protagonista Paul Atreides.

Si tratta della scena dove Chalamet guida i Vermi della Sabbia, le enormi creature che vivono sul pianeta Arrakis: si tratta di un momento fondamentale per la formazione dell'identità del giovane Atreides. Mi hanno buttato della sabbia in faccia con un ventilatore industriale per tutto il tempo. Penso sia importante che la posta in gioco sia alta. Come direbbe Mother Mohiam, c'è la possibilità che sia il prescelto: non è una cosa definitiva, ha ancora tanto da imparare, lo dice lei stessa nel primo film. Per questo adoro l'introduzione del personaggio di Feyd-Rautha, perché capiamo che non si tratta di predestinazione, non è come Neo di The Matrix. Esiste un rischio mortale reale".

Dune: Parte Due esplora il viaggio mitico di Paul Atreides, durante il quale incontrerà i Fremen e si vendicherà dei cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Il giovane Atreides dovrà scegliere tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, mentre cercherà di prevenire un futuro terribile che solo lui è in grado di prevedere. Qui potete trovare più dettagli e curiosità sulla trama della seconda parte di Dune.