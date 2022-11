Dune 2, Timothée Chalamet pazzo di Florence Pugh: 'È davvero speciale'

Per Timothée Chalamet e Florence Pugh Dune - Parte 2 non sarà la prima volta insieme su un set: i due hanno già avuto modo di affinare la propria intesa in occasione del Piccole Donne di Greta Gerwig, e stando alle parole dell'attore pare che la stima reciproca non sia assolutamente diminuita nel corso degli anni.

Recentemente apparso in una foto dal set di Dune - Parte 2, Chalamet ha infatti riservato alcune parole di profonda ammirazione alla sua co-star: "Sul set stavamo scherzando sul fatto che continuiamo a fare questi film e a finire insieme nonostante dovremmo stare con altre persone" sono state le parole della star di Chiamami col tuo Nome in riferimento alle complicate storie tra i loro personaggi (in Piccole Donne Chalamet finisce per sposare Amy invece di Jo, e una situazione simile avrà luogo su Arrakis).

"Florence è davvero speciale. È un'attrice incredibile, è stata incredibile in Dune, davvero. Ha conferito gravitas al ruolo. E non riesco a capacitarmi della mia fortuna alla mia giovane età... Tra Taylor Russell in Bones and All e Zendaya in Dune, e Austin Butler anche" ha quindi proseguito Timothée Chalemet.

Le co-star di livello, insomma, non stanno certo mancando al buon Timothée! E voi, credete che Florence Pugh sia stata la scelta giusta per il ruolo di Irulan? Diteci la vostra nei commenti! Noi, intanto, vi ricordiamo la data d'uscita di Dune - Parte 2.