Dune - Parte 2, Timothée Chalamet è di nuovo Paul Atreides nella nuova foto dal set!

L'attesa per Dune - Parte 2 cresce giorno dopo giorno: il successo del primo capitolo diretto da Denis Villeneuve ha creato un'orda di fan impazienti di tornare su Arrakis, magari per scoprire finalmente qualcosa in più sulla Chani di Zendaya e, ovviamente, per rivedere il Paul Atreides di Timothée Chalamet.

Proprio la star di Bones and All ha dunque pensato di fare un regalo ai propri fan, mostrandosi in queste ore in una nuova foto che ci dà la possibilità di dare almeno un piccolo sguardo a questo Paul pronto al compiersi del suo destino: dopo aver elogiato Florence Pugh, entrata nella saga nel ruolo della principessa Irulan, Chalamet è dunque apparso sui social nuovamente nei panni del rampollo della famiglia Atreides, pur senza svelarci nulla degli sviluppi del suo personaggio.

Anche per chi non dovesse aver letto Dune, comunque, è relativamente facile prevedere almeno in parte ciò che aspetta il nostro Paul: l'erede della famiglia distrutta dal complotto tra Impero e Harkonnen dovrà provare a sviluppare quelle abilità ancora grezze in lui, interfacciandosi finalmente con i Fremen e, presumibilmente, in maniera sempre più massiccia anche con la preziosissima Spezia.

Poco più di un contentino, dunque, ma attualmente meglio di niente: e voi, cosa vi aspettate dal Paul di Timothée Chalamet? Diteci la vostra nei commenti! Austin Butler, intanto, si è detto onorato di far parte del cast di Dune.