Dune 2, Timothée Chalamet: 'Le scene d'amore con Zendaya sono molto strane'

A suo tempo, Zendaya aveva parlato del suo rapporto con il collega Timothée Chalamet, definendolo un amico. Sebbene siano passati alcuni anni dal loro primo incontro sul set di Dune, i rumors su una loro presunta relazione non si sono interrotti.

Voci che i due diretti interessati, ora alle prese con la promozione di Dune: Parte 2 (di cui vi ricordiamo la trama), hanno continuato a negare. Una recente intervista ad Entertainment Tonight ha permesso al giovane attore di tornare ancora una volta sull'argomento. A dargli il "la", la domanda del giornalista in cui si chiedeva a Chalamet come fosse stato girare le scene romantiche del film con Zendaya e se fosse stato "naturale" per loro trovarsi in quella situazione.

"Nell'ambito del film non è stato strano. Ma qui c'è uno scherzo tra noi. Intendo dire... non voglio dirlo, adesso non voglio dire proprio quella parola perché, sai... è stato dannatamente strano! Questa è la parte più difficile del lavoro, proprio perché siamo così vicini platonicamente", ha risposto l'attore di Wonka, alludendo al legame di amicizia che si è instaurato tra lui e la talentuosa interprete di Chani.

Chalamet ha poi proseguito, senza riuscire a trattenere una risata: "Nel contesto del film questo è proprio quello che succede. E mentre siamo così vicini, penso 'è solo un altro giorno di lavoro'. Non so cosa questo possa dire sulla natura della nostra professione, ma è soltanto un altro giorno di lavoro".

Forse sarà davvero la volta buona: le parole del giovane attore potrebbero aver messo a tacere una volta per tutte i pettegolezzi.