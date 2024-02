Dune 2, Timothée Chalamet: 'Il viaggio di Paul continuerà in Dune Messia'

In attesa delle recensioni ufficiali di Dune: Parte 2, il protagonista Timothée Chalamet è stato al centro di una nuova intervista sull'attesissimo film di Denis Villeneuve, che sarà nelle sale italiane a partire dal prossimo 28 febbraio, distribuito da Warner Bros.

Parlando con SFX Magazine, l'attore ha spiegato come Dune: Parte 2 sarà una storia di maturazione per Paul Atreides, il protagonista della saga fantascientifica creata da Frank Herbert, che condurrà il personaggio verso il suo destino che si compirà in Dune: Messia.

"Nel primo film abbiamo visto un Paul Atreides ancora molto legato alla sua esistenza da ragazzo, mentre in questo nuovo episodio quel ragazzo sarà costretto a crescere e diventare adulto: entrerà in contatto con i Fremen e poi andrà oltre, assumendo un ruolo di leadership per il quale non è necessariamente pronto e che forse neppure vuole, ma che è comunque nel suo destino. La storia è un avvertimento contro il fanatismo religioso e l'adorazione cieca dei leader dal carisma forte, cose che accadono fin troppo comunemente nel nostro mondo di oggi. È soprattutto una storia di avvertimento: penso che questo film segua quella linea con molta, molta attenzione e da vicino, e con il terzo, Dune: Messia, credo che la questione sarà esplorata ancora di più. Siamo motivati a realizzare una trilogia."

