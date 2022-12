Dune 2, Timothée Chalamet conferma la fine delle riprese con una foto celebrativa!

Le riprese di Dune: part two, sembrano ormai essere terminate. Una foto pubblicata da Timothée Chalamet sul set del sequel pare abbia confermato i dubbi sulla fine della produzione del secondo capitolo del colossal di fantascienza, in vista dell'uscita alla fine del 2023.

La foto celebrativa ritrae Chalamet sul set desertico insieme a suo padre con una didascalia che lascia poco all'immaginazione. Non si sa con precisione se tutte le riprese siano finite ma il fatto che il protagonista non abbia più niente da girare fa intuire che manchi veramente poco alla fine. Dune 2, sarà un follow-up con la precedente pellicola, fedelissimo adattamento della prima metà del romanzo di fantascienza di Frank Herbert.

In questo secondo capitolo Paul Atreides dovrà fronteggiare l'ennesimo erede della dinastia Harkonnen interpretato da Austin Butler che ha raccontato di non aver fatto un provino. Dopo la caduta degli Atreides, il sequel potrebbe raccontare la presa di coscienza del protagonista e il modo in cui cercherà di ambientarsi tra il popolo dei Fremen che lo hanno accolto (non positivamente) alla fine del primo film. La pellicola, a quanto pare, esplorerà ancor di più l'universo di Dune introducendo finalmente la figura dell'Imperatore interpretato da Christopher Walken.

Dune: part two arriverà nelle sale a fine 2023, seguendo gli avvenimenti della seconda metà del primo libro scritto da Herbert negli anni 60. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!