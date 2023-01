Dune - Parte 2, Tim Black Nelson entra ufficialmente nel cast!

Tim Blake Nelson è entrato ufficialmente a far parte del cast di Dune - Parte 2. L'annuncio arriva a qualche giorno dalla fine delle riprese del secondo capitolo del colossal di Denis Villeneuve basato sul ciclo di fantascienza pubblicato da Frank Herbert negli anni 60.

Il ruolo che interpreterà l'attore nel film è ancora avvolto dal mistero. La recente fine delle riprese non ha dato modo di scoprire nelle vesti di quale personaggio galattico vedremo Tim Blake Nelson. Gli annunci riguardo ingressi nel cast di Dune 2 si sono susseguiti negli ultimi mesi. Da Christopher Walken, passando per Florence Pugh fino a Austin Butler e Léa Seydoux sono solo alcune delle aggiunte in ruoli principali rispetto al primo capitolo.

Dune non sarà l'unico blockbuster nel quale vedremo Nelson nei prossimi anni. L'attore infatti tornerà ad interpretare il villain The Leader in Captain America: New World Order, quarta pellicola incentrata sull'eroe a stelle e strisce di casa Marvel, in questo caso però nella versione inedita di Sam Wilson (Anthony Mackie), che ha raccolto (e accettato) l'eredità di Steve Rogers in The Falcon and The Winter Soldier. Secondo dei rumor trapelati The Leader non sarà l'unico villain di Captain America 4. Dovremmo aspettare il 2024 per vederlo mentre per Dune - Parte 2 l'attesa sembra essere molto minore.

Il primo capitolo della colossal spaziale di Denis Villeneuve aveva sicuramente impressionato dal punto di vista visivo ottenendo ottime recensioni dagli appassionati ma opinioni discordanti da parte dei non abituati al genere che hanno definito la pellicola fin troppo lenta e pretenziosa. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!