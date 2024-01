Dune: Parte 2, il nuovo teaser è tutto per la principessa Irulan di Florence Pugh

Mentre Florence Pugh è a Roma a gustarsi il gelato italiano, Warner Bros ha pubblicato un nuovo teaser di Dune: Parte 2 dedicato al personaggio interpretato dalla star di Oppenheimer, la principessa Irulan.

Per il pubblico che non ha familiarità con il romanzo originale di Dune di Frank Herbert, la principessa Irulan è segretamente un membro del Bene Gesserit, cosa che le garantisce capacità mentali elevate. Nel film di David Lynch del 1984, il personaggio fu interpretato da Virginia Madsen e, trattandosi di una delle figure centrali del romanzo di Frank Herbert, Irulan venne anche scelta come narratrice del primo adattamento cinematografico della saga. La principessa è una delle cinque figlie dell'imperatore Shaddam IV, che in Dune: Parte 2 sarà interpretato dal grande Christopher Walken.

Tra le altre new entry nel ​​franchise ricordiamo il candidato all'Oscar Austin Butler (Elvis, C'era una volta... a Hollywood), Léa Seydoux (il franchise di James Bond) e la candidata all'Oscar Charlotte Rampling. Tra le star di ritorno figurano Timothée Chalamet (Wonka, Chiamami col tuo nome), Zendaya (Spider-Man: No Way Home, Malcolm & Marie, Euphoria), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible – Dead Reckoning), il candidato all'Oscar Josh Brolin (Avengers: Endgame, Vizio di forma), Dave Bautista (i film dei Guardiani della Galassia), Stellan Skarsgård e il premio Oscar Javier Bardem (Non è un paese per vecchi).

Dune: Parte 2 uscirà il 29 febbraio in Italia, e prossimamente sarà seguito da Dune: Parte 3, con il regista Denis Villeneuve già a lavoro su un adattamento del romanzo Dune: Messia per concludere la sua trilogia su Paul Atreides.