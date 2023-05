Dune - Parte 2, un teaser e un nuovo poster anticipano l'arrivo del trailer!

Pronti a tornare su Arrakis? A quasi due anni di distanza dall'uscita della prima parte di Dune, la voglia di seguire le avventure di Paul Atreides e soci non ci è assolutamente passata: la seconda parte del film di Denis Villeneuve è fortunatamente in dirittura d'arrivo, come ci ricorderà il trailer in arrivo domani.

Già, perché questo mercoledì il trailer di Dune presentato al CinemaCon verrà finalmente mostrato a tutti i fan che non hanno potuto presenziare alla convention della scorsa settimana: a farci da promemoria, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, sono arrivati proprio in queste ore un nuovo poster e un breve teaser trailer del film con Timothée Chalamet e Zendaya.

Oltre a mostrarci alcuni personaggi che incontreremo nel corso di questa Parte 2 (tra cui la principessa Irulan di Florence Pugh), il teaser della durata di poco meno di un minuto ci presenta quella che dovrebbe rivelarsi una delle scene clou del film: nei 44 secondi di filmato vediamo il nostro Paul armeggiare con un martellatore utilizzato per chiamare un Verme della Sabbia... E chi ha letto il libro di Frank Herbert sa bene cosa accadrà di lì a poco!

E voi, che aspettative avete per questa seconda parte di una delle saghe di fantascienza più attese degli ultimi anni? Diteci la vostra nei commenti! Baz Luhrmann, intanto, si è complimentato con Austin Butler per il coraggio di mostrarsi calvo in Dune - Parte 2.