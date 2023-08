Dune: Parte 2, svelata la durata dell'attuale versione del film: supera di molto le 3 ore

Le voci sul rinvio di Dune: Parte Due, insistenti fino al mese di luglio, nelle ultime settimane sono andate un po' scemando e non ci sono ancora conferme ufficiali né in un senso né nell'altro. Tuttavia, i rumor sull'attesissimo film di Denis Villeneuve non si placano.

Mentre Warner Bros Discovery monitora con attenzione la situazione degli scioperi di sceneggiatori WGA e soprattutto attori SAG - che, qualora si dovessero prolungare, impedirebbero al sensazionale cast del blockbuster tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert di partecipare a interviste e sponsorizzarne l'uscita in qualsiasi modo, dai social alle conferenze stampa - un nuovo rumor anticipa l'attuale durata di Dune: Parte Due: secondo quanto riportato in queste ore, infatti, l'ultima versione del film si attesterebbe intorno ad un minutaggio di 3 ore e 15 minuti.

Anche qualora questa indiscrezione dovesse risultare corretta, chiaramente non significa che la versione di Dune 2 che uscirà nei cinema sarà così lunga, dato che si sta comunque parlando di un montaggio work in progress che potrebbe subire ogni tipo di variazione e modifica prima del rilascio del film, ma per lo meno mette in chiaro, se vogliamo, la portata epica della storia immagina da Denis Villeneuve: per fare un confronto, il primo Dune del 2021 aveva una durata di 'appena' 2 ore e 35 minuti. Insomma per citare Roger Ebert: "Nessun bel film è mai troppo lungo e nessun brutto film è mai abbastanza corto".

Dune 2 è attualmente previsto per il 3 novembre in Italia: per altri approfondimenti guardate il nuovo trailer di Dune 2.