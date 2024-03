Dune: Parte 2 ha già superato al box office USA il totale di Dune 2021

In Italia Dune 2 va fortissimo e ha già doppiato i risultati ottenuti dal primo episodio del 2021 nello stesso periodo di programmazione, ma la stessa cosa in queste ore si è verificata anche in Nord-America con cifre ovviamente ben maggiori.

Nonostante Dune 2 abbia ceduto il primo posto a Kung Fu Panda 4 nella classifica del week-end, infatti, va segnalato che in una sola settimana di programmazione il nuovo film di Denis Villeneuve è stato in grado di superare il totale del primo episodio della saga fantascientifica targata Warner Bros Appena e tratta dal romanzo di Frank Herbert: stando ai numeri ufficiali, Dune: Parte 2 è ora salito a 123 milioni di dollari a livello nazionale, posizionandosi molto al di sopra del bottino totale di 109 dollari guadagnato da Dune nell'arco della sua intera run nelle sale, avvenuta nel 2021.

Questo incasso nazionale, sommato ai 100 milioni di dollari fatti registrare dal film nel resto dei mercati internazionali fino ad oggi, porta Dune 2 ad un totale globale di 222 milioni di dollari in tutto il mondo. In questa classifica il primo capitolo resiste ancora, dato che nel 2021 aveva incassato 324 milioni di dollari a livello internazionale per un totale finale di 434 milioni di dollari, ma il sorpasso sembrerebbe inevitabile: da notare che i numeri del secondo week-end di Dune 2 a livello internazionale arriveranno solo tra lunedì e martedì, dunque il totale di 222 milioni è destinato a salire ulteriormente nelle prossime ore.

Ovviamente va notato che Dune 2021, vincitore di ben 6 Oscar, uscì al cinema e in streaming in contemporanea durante la pandemia, ma gli ottimi risultati di Dune 2 fanno ben sperare per l'atteso Dune: Parte 3 di Denis Villeneuve, che sarà un adattamento del romanzo Dune: Messia e concluderà la saga cinematografica.