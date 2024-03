Dune Parte 2 è un successo clamoroso: superato ufficialmente Dune 2021 l box office

Il terzo weekend di Dune 2 è stato molto positivo sia negli Stati Uniti che a livello internazionale, con il film di Denis Villeneuve che ha già raggiunto un traguardo molto importante al box office.

Grazie ai conteggi ufficiali di tutti i mercati globali caricati nelle ultime ore su Box Office Mojo, infatti, apprendiamo che Dune: Parte 2 è già arrivato a 500 milioni di dollari incassati a livello mondiale, con i dati che parlano di un bottino di 498 milioni al momento della stesura di questo articolo: ciò vuol dire che nel corso della giornata di oggi martedì 19 marzo il film di Denis Villeneuve targato Warner Bros e Legendary Pictures supererà comodamente la soglia del mezzo miliardo, una cifra importantissima che permette a Dune 2 di superare Dune 2021.

Il primo capitolo della saga, infatti, nel corso della sua run nelle sale si era fermato ad un totale di 494,7 milioni di dollari incassati in tutto il mondo: non è dato sapere fino a che punto sarebbe arrivato quel film, che come ricorderete fu distribuito da Warner Bros durante il covid-19 sia nelle sale cinematografiche che in uscita contemporanea in streaming sulla piattaforma HBO Max, ma certamente Dune: Parte 2 sta regolando i conti col box office.

