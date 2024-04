Dune 2, la star tagliata dal film confessa: 'Nessun rimpianto, mi sono divertito sul set'

Come vi abbiamo spiegato in passato, Dune: Parte 2 ha tagliato due famosi attori dal suo enorme cast, eliminando totalmente le scene girate e completate per il film a causa di motivi di montaggio e fluidità della storia.

Il primo è Tim Blake Nelson, che sul set ha interpretato il conte Hasimir Fenring, mentre il secondo è stato Stephen McKinley Henderson, già interprete di Thufir Hawat in Dune: Parte 1 del 2021: chi conosce il romanzo originale di Frank Herbert sa che quest'ultimo, in particolare, avrebbe giocato un ruolo molto importante nella guerra contro gli Harkonnen, e nel corso di una nuova intervista promozionale l'attore ha commentato la situazione dicendosi sereno e senza alcun rimpianto.

"Ho girato alcune cose per loro e mi sono divertito moltissimo sul set con Denis e Austin Butler", ha confermato Henderson a Entertainment Weekly. "Ho anche avuto modo di fare un ottimo pranzo con Christopher Walken. È stata una grande esperienza far parte di questo film, e capisco ciò è successo: Denis doveva fare il bene del film e ha dovuto prendere delle decisioni. Non ho nessun rimpianto, ho adorato prendere parte a questa avventura."

Nella storia originale, Hawat sopravvive all'attacco mortale degli Harkonnen contro la Casa Atreides (vista nel primo film, mentre dopo i tagli apportati da Denis Villeneuve al secondo episodio si dà per scontato che sia semplicemente morto nel capitolo precedente) ed è costretto a diventare un servitore della Casa Harkonnen, ma per tutta la storia continuerà a rimanere segretamente fedele agli Atreides provando a sabotare i loro nemici dall'interno. Sia Stephen McKinley Henderson che Tim Blake Nelson ricevono dei 'ringraziamenti speciali' nei titoli di coda di Dune: Parte 2.

