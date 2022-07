Dune - Parte 2, Souheila Yacoub entra nel cast: sarà la guerriera Fremen Shishakli!

È un cantiere ancora aperto, questo Dune - Parte 2: la seconda parte della colossale trasposizione dell'opera di Frank Herbert firmata da Denis Villenueve è in continua evoluzione, con le riprese ancora nelle fasi iniziali ed un cast che, giorno dopo giorno, continua ad accogliere nomi nuovi al suo interno.

Dopo l'annuncio di Lea Seydoux nel cast di Dune - Parte 2, con la star di No Time to Die che darà volto Lady Margot, un'ultima new entry ci è stata rivelata proprio in questi istanti: stiamo parlando di Souhelia Yacoub, che nel film con Timothée Chalamet, Zendaya e Florence Pugh andrà a rinfoltire l'esercito dei Fremen.

Yacoub interpreterà infatti Shishaki, una guerriera Fremen che dovrebbe ricoprire un ruolo fondamentale nelle crociate che Paul Atreides condurrà alla guida del popolo del deserto per vendicare la morte di suo padre e riprendersi ciò che è suo dopo il tradimento degli Harkonnen: l'attrice svizzera, per chi non la conoscesse, è nota soprattutto per la sua partecipazione alla serie TV No Man's Land, ma in passato l'abbiamo vista anche in film come Climax di Gaspar Noé.

Cosa ne dite? Vi piace il cast che Denis Villeneuve sta radunando per questa seconda parte dell'epopea di Paul Atreides? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali zone d'Italia stanno ospitando il set di Dune - Parte 2.