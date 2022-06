Dune: Parte 2, slittata la data di uscita nelle sale!

Slitta la data di uscita in sala di Dune - Parte 2. Nulla in confronto al rinvio di quasi un anno del primo film a causa della situazione pandemica e della conseguente chiusura dei cinema: questa volta si tratta di un rinvio di poche settimane, probabilmente dettato dalla ricerca della finestra d'uscita ottimale.

Il secondo film di Denis Villeneuve tratto dall'omonimo romanzo fantascientifico di Frank Herbert debutterà dunque il 17 novembre 2023.

Nel cast di Dune: Parte 2 rivedremo Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Stellan Skarsgård, Dave Bautista e Josh Brolin insieme ad alcune new entry come Florence Pugh, Christopher Walken, Austin Butler e Léa Seydoux nei panni di Lady Margot.

Come sappiamo questo secondo capitolo cinematografico proseguirà l'adattamento avviato con la prima pellicola, concludendo l'avventura, ma l'autore Jon Spaihts e il regista Denis Villeneuve hanno già iniziato a parlare dell'ipotesi di un terzo film di Dune: "Si spera, ci sarà un altro film dopo", ha detto il regista. “Il Messia di Dune, il secondo romanzo di Herbert in questo universo, avrebbe perfettamente senso come terzo film perché completa l'arco narrativo di Paul Atreides. Voglio fare la seconda parte il più velocemente possibile, poi aspetterò qualche anno, finché Timothée Chalamet non invecchierà un po', per fare l'ultima film".

Mentre si valutano diverse prospettive sul futuro della saga di Dune, le riprese di Dune: Parte 2 stanno per spostarsi in Italia. Dopo i sopralluoghi per Dune 2 alla Tomba Brion di San Vito d'Altivole, in provincia di Treviso, nelle prossime settimane il complesso modernista progettato dall'architetto Carlo Scarpa farà da sfondo al set dell'attesissimo film.

In parallelo, procede lo sviluppo della serie prequel Dune: The Sisterhood, sviluppata per HBOMax, che ci permetterà di approfondire la conoscenza delle Bene Gesserit, l'organizzazione politica e religiosa di cui fa parte anche la Lady Jessica interpretata da Rebecca Ferguson.