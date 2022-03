Dune Parte 2: si, la scelta di Florence Pugh fa pensare all'arrivo anche di Dune Parte 3

L'Hollywood Reporter questa settimana ha rivelato che Denis Villeneuve vorrebbe Florence Pugh per Dune Parte 2, una notizia che potrebbe indicare la volontà del regista di realizzare davvero una trilogia di Paul Atreides.

Come forse saprete, infatti, il regista canadese ha già 'avvertito' i suoi fan dichiarando di voler realizzare anche un adattamento di Dune Messia, portando dunque a tre i suoi film ambientati nel mondo creato da Frank Herbert. E la scelta di una delle superstar più richieste del momento a Hollywood sembrerebbe confermare che il suo sogno è in realtà ben più concreto di quanto non si possa pensare.

Sempre in base al rapporto dell'Hollywood Reporter, infatti, sappiamo che Florence Pugh dovrebbe interpretare il ruolo della principessa Irulan, un personaggio che ha pochissimo spazio nel primo romanzo di Dune (che Villeneuve ha diviso in due parti), dove appare principalmente nelle citazioni che aprono i vari capitoli. Tuttavia la principessa Irulan diventa centrale in Dune Messia, nel quale è coinvolta direttamente nella trama sia dal punto di vista politico che romantico.

Avrete già capito dove vogliamo andare a parare: essendo Florence Pugh un'attrice incredibilmente talentuosa e assolutamente popolare da un paio d'anni a questa parte, sceglierla per un ruolo più che minore assomiglierebbe ad un terribile spreco ... ma farla intravedere in Dune Parte 2 per accrescere l'aspettativa in vista di un ruolo più centrale in Dune Parte 3, beh, sarebbe tutta un'altra storia. Anzi, in fin dei conti, sarebbe né più né meno ciò che Denis Villeneuve ha già fatto con Zendaya in Dune Parte 1.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!