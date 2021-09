Dune 2, il sequel del film di Villeneuve si farà? Tutto ciò che sappiamo

Dune di Villeneuve è finalmente arrivato sugli schermi di tutta Italia. Il film è stato distribuito dalla Warner Bros Pictures a partire da oggi 16 Settembre. La pellicola, adattamento del romanzo di Frank Herbert, ha già raccolto un grande successo, sia tra i primi spettatori, sia ai grandi festival. Questo porta ad una domanda: ci sarà un sequel?

Tutto ci fa pensare che sarà proprio così. Basti sapere che Villeneuve voleva girare due film di Dune di seguito all'inizio! Purtroppo poi non ha potuto farlo, ma niente paura, perché ci sarà tutto il tempo per pensare al secondo.

Manca ancora l'ufficialità, ma tutti pensano che si tratti ormai di una questione di tempo. Infatti che il sequel fosse in programma è scritto già nel titolo: Dune Part One. E in verità l'opera di Herbert potrebbe anche facilmente diventare una trilogia.

In ogni caso Villeneuve ci ha già fatto sapere che è tutto pronto, e fosse per lui si potrebbe iniziare a girare già nel 2022. "Se ci sarà entusiasmo il film avrà il via libera il prima possibile, direi che potrei essere pronto per iniziare le riprese nel 2022 di sicuro. Nel caso del primo film ho avuto tutto il tempo di assicurarmi che il risultato fosse esattamente come lo volevo e mi piacerebbe avere la stessa sensazione quando realizzerò la seconda parte, dunque quella sarà la priorità. La qualità sarà la mia assoluta priorità".

Mentre attendiamo l'annuncio del prossimo film, i fan possono godersi la prima parte al cinema, consapevoli che secondo quanto dichiarato il sequel di Dune dipenderà dalle visualizzazioni su HBO Max.