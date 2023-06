Dune 2 sarà il secondo capitolo di una trilogia! La conferma arriva da Deadline?

Come se la pubblicazione del trailer ufficiale di Dune: Parte Due non fosse già un buon motivo di festeggiamento per i fan della saga creata da Denis Villeneuve, da Deadline arrivano quelle che hanno tutta l'aria di essere importanti aggiornamenti sul futuro del franchise.

Nel nuovo articolo pubblicato per la copertura dell'uscita del nuovo trailer del film, infatti, Deadline scrive chiaramente che Dune: Parte Due è 'il secondo capitolo di una trilogia programmata' e basata sui romanzi sci-fi di Frank Herbert. Non solo: nel descrivere la trama del nuovo episodio, il magazine specifica ulteriormente definendolo 'il capitolo centrale della saga', la cui vicenda seguirà il protagonista Atreides mentre si unisce a Chani e ai Fremen in cerca di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia: messo di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul dovrà trovare un modo per prevenire un terribile futuro che solo lui ha intravisto.

Ricordiamo che in passato Denis Villeneuve aveva parlato di un adattamento di Dune: Messiah come terzo e conclusivo capitolo della saga di Paul Atreides, ma al momento della stesura di questo articolo la nuova pubblicazione di Deadline è il primo vero indizio concreto che Warner Bros possa puntare davvero alla realizzazione di una trilogia di Dune. Il film del 2021, con Timothée Chalamet e Zendaya, aveva incassato oltre 402 milioni di dollari al botteghino mondiale: il sequel vedrà nel cast anche Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stephen McKinley Henderson e Stellan Skarsgård, affiancati da Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken e Léa Seydoux.

In attesa di aggiornamenti, vi rimandiamo al primo trailer di Dune 2. Il film è atteso in Italia a partire dal prossimo 1 novembre.