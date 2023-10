Dune 2, secondo Austin Butler Denis Villeneuve è uno dei più grandi registi in vita

A causa dello sciopero SAG-AFTRA ancora in corso, Dune - Parte 2 sarà nelle sale nel 2024, e tra le new entry del cast ci sarà Austin Butler, che ha espresso commenti lusinghieri nei confronti del regista Denis Villeneuve, che si sta occupando anche di questo secondo capitolo del dittico tratto dal romanzo di Frank Herbert.

Conversando con il co-protagonista Josh Brolin, Butler ha elogiato il regista di Arrival dopo aver lavorato con lui nel sequel ambientato ad Arrakis:"Denis è uno dei più grandi registi viventi, quindi l'idea di lavorare con lui, poi con te e tutto il cast è stata davvero emozionante per me. Il problema con Denis è che gli dai un'idea e poi la sua mente inizia a filtrare e poi tornerà con altre dieci idee e vi nutrirete uno dell'immaginazione dell'altro".



Austin Butler interpreta Feyd-Rautha Harkonnen in un cast nutrito di star che comprende anche Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Dave Bautista e altre new entry come Christopher Walken e Florence Pugh.



L'attesissimo sequel di successo concluderà la storia del libro originale intitolato Dune, scritto da Frank Herbert, anche se Denis Villeneuve spera in un terzo Dune basato sul secondo romanzo, Dune Messiah.



"Se riuscissi a realizzare una trilogia sarebbe un sogno. Dune Messiah è stato scritto come reazione al fatto che la gente percepiva Paul Atreides come un eroe. Il che non è quello che voleva fare. Il mio adattamento è più vicino alla sua idea che in realtà sia un avvertimento".



Recuperate su Everyeye la recensione di Dune, in attesa della seconda parte.