Dune - Parte 2: alla sceneggiatura ha contribuito anche Craig Mazin di The Last of Us

Mancano ancora parecchi mesi all'uscita nelle sale di Dune - Parte 2, previsto per il prossimo novembre, ma nelle ultime ore sono emersi alcuni interessanti dettagli relativi alla sua produzione. A quanto pare, a dare il suo contributo agli autori della sceneggiatura si è aggiunto anche Craig Mazin, showrunner della serie HBO The Last of Us.

Dopo la pubblicazione del primo trailer di Dune - Parte Due qualche mese fa, non sono più emersi altri dettagli significativi, ma ora sappiamo che la pellicola ha potuto giovare del contributo di un autore tra i più apprezzati degli ultimi tempi. Craig Mazin, che si è occupato di co-scrivere e co-dirigere l'adattamento di successo di The Last of Us per HBO, ha rivelato il suo coinvolgimento in Dune - Parte Due durante una recente apparizione al podcast Happy, Sad, Confused.

"Hanno questa cosa del "materiale letterario" aggiuntivo alla fine, quindi io sono 'Materiale letterario aggiuntivo'", ha spiegato Mazin.

Dune: Parte Due esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides (Timothee Chalamet) che si unisce a Chani e ai Fremen mentre è sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, cerca di prevenire un futuro terribile che solo lui può prevedere".

Il film vedrà anche il ritorno di Zendaya nel ruolo di Chani, Rebecca Ferguson nel ruolo di Lady Jessica, Josh Brolin nel ruolo di Gurney Halleck, Javier Bardem nel ruolo di Stilgar. Tra i nuovi personaggi ci saranno Florence Pugh nel ruolo della Principessa Irulan, Austin Butler nel ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen, Christopher Walker nel ruolo dell'Imperatore Shaddam IV.

"[Cerchiamo] davvero di scavare nell'umanità del [personaggio]. Il cattivo non si sente mai veramente il cattivo", aveva spiegato Butler in un'intervista rilasciata alla fine dello scorso anno. "Si sente come se fosse l'eroe della sua stessa storia. E questo può essere difficile con certi personaggi; con altri è più facile, ma non devi giudicare il personaggio e devi trovare un modo per sentire la motivazione delle tue azioni. Quindi, abbiamo avuto molte conversazioni e l'abbiamo costruito insieme".

Dune - Parte Due, per la regia di Denis Villeneuve, uscirà nelle sale il 17 novembre 2023.