Dune: Parte 2, riprese in Veneto in una bellissima villa modernista: ecco dove

Il regista Denis Villeneuve in persona si è recato in Veneto per studiare sul campo una nuova location che dovrebbe fungere da set per alcune scene di Dune: Parte 2. Si tratta di un bellissimo complesso in stile modernista che rispecchierebbe alla perfezione le atmosfere del primo film. Avete capito bene, in Veneto: ecco dove.

Con la conclusione del grosso della fase di casting, continua la produzione del secondo capitolo dell’adattamento dal romanzo di Frank Herbert. Le riprese si stanno svolgendo attualmente in alcuni studios interni di Budapest, ma il regista in persona Denis Villeneuve è stato avvistato di recente in Veneto per alcuni sopralluoghi, accompagnato altresì dal direttore della fotografia Greig Fraser e dallo scenografo Patrice Vermette, entrambi premiati con l’Oscar nelle rispettive categorie per il primo capitolo.

La località, riporta il Giornale di Vicenza, si trova nei pressi di Treviso e si tratta più nel particolare del complesso della Tomba Brion, una struttura d’architettura modernista che sembra nata apposta per fare da set a un film di Villeneuve (la trovate in calce all'articolo). Situato a San Vito di Altivole, il complesso è progettato dal noto architetto Carlo Scarpa e la famiglia Brion è la stessa del marchio Brionvega, che ha fatto la storia degli elettrodomestici e dell’elettronica di design. Il sopralluogo dovrebbe essere andato a buon fine, perché le fonti vogliono che le riprese inizieranno nelle prossime settimane.

In questo secondo atto ritroveremo ovviamente tutti i protagonisti sopravvissuti al primo capitolo: Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Dave Bautista (Glossu Rabban), Stellan Skarsgård (Barone Harkonnen), Zendaya (Chani), Javier Bardem (Stilgar) e Josh Brolin (Gurney Halleck). A loro si aggiungono però tre grandi nomi: Christopher Walken nei panni dell’Imperatore Shaddam IV; Florence Pugh in quelli della figlia dell’Imperatore, la Principessa Irulan; l’Austin Butler del recentissimo Elvis che interpreterà Feyd-Rautha di Casa Harkonnen. Secondo Villeneuve, Dune 2 sarà la sfida più grande della sua carriera. A voi era piaciuto il primo? Ditecelo nei commenti!