Dune Parte 2: riprese finite, Austin Butler ha avuto la parte di Feyd-Rautha senza provino

Nel corso di una recente video-intervista concessa al podcast di Josh Horowitz Happy Sad Confused, Austin Butler ha potuto rivelare qualche dettaglio circa il suo coinvolgimento in Dune - Parte Due, le cui riprese principali si sono da poco concluse ufficialmente. L'attore ha rivelato come ha ricevuto la parte e parlato della chimica con Chalamet.

Austin Butler interpreterà Feyd-Rautha, personaggio che nella versione cinematografica diretta da David Lynch aveva il volto di Sting. L'attore ha rivelato nel corso dell'intervista che ha ottenuto la parte direttamente da Denis Villeneuve, senza sostenere alcun provino. "Ero a Los Angeles e Denis era in città e mi ha invitato per un caffè", ha raccontato Butler. "Abbiamo legato da subito e abbiamo discusso di come ci piace lavorare, abbiamo parlato del ruolo e del modo in cui l'avrei affrontato e a un certo punto mi ha detto: 'Inizierò a fantasticare su questo'. Poi, una settimana dopo mi ha chiamato e mi ha chiesto: 'Ti piacerebbe raggiungermi su Arrakis?'".

Sulla sua preparazione al ruolo, Butler ha aggiunto: "Mi sono allenato per quattro mesi prima delle riprese, anche per avere una presenza che si potesse imporre fisicamente". L'ultima parola è sul lavoro con Timothée Chalamet: "Non ci eravamo mai incontrati, ma abbiamo legato immediatamente. L'ho adorato parecchio, sono un grande fan del suo lavoro e per me è come un fratello adesso, è davvero magico, mi sono divertito tanto con lui".

Proprio pochi giorni fa, abbiamo potuto vedere la prima immagine di Chalamet sul set di Dune Parte 2, dove è tornato a rivestire i panni di Paul Atreides.

Anche per chi non dovesse aver letto Dune, comunque, è relativamente facile prevedere almeno in parte ciò che aspetta il nostro Paul: l'erede della famiglia distrutta dal complotto tra Impero e Harkonnen dovrà provare a sviluppare quelle abilità ancora grezze in lui, interfacciandosi finalmente con i Fremen e, presumibilmente, in maniera sempre più massiccia anche con la preziosissima Spezia.

Con le riprese ultimate, adesso la produzione si concentrerà sui lavori di post-produzione che dureranno quasi un anno pieno. Dune - Parte 2 uscirà il 9 novembre 2023, oltre due anni l'uscita della prima parte. Avete già visto anche Zendaya sul set di Dune Parte 2? L'attrice avrà un ruolo molto più ampio rispetto al film precedente.