Dune parte 2, le riprese nel 2022? Denis Villeneuve: 'Voglio che esca il prima possibile'

Il debutto di Dune al Festival di Venezia 2021 ha confermato che il film di Denis Villeneuve è solamente la Parte 1 dell'adattamento del celebre romanzo sci-fi di Frank Herbert, e ora il regista ha fornito un aggiornamento sulle riprese del sequel, che ricordiamo essere ancora in attesa del via libera definitivo da parte di Legendary e Warner Bros.

"Direi che ora sono abbastanza pronto per muovermi rapidamente, in termini di un film di quelle dimensioni" ha spiegato Villeneuve a Io9 dopo l'anteprima al Lido. "Bisogna ancora fare scene e costumi, parliamo di mesi, ma se c'è entusiasmo e il film avrà il via libera, penso che sarò pronto a girare nel 2022. Sono pronto ad andare avanti e mi piacerebbe portarlo sullo schermo il prima possibile".

Nelle scorse settimane, il filmmaker ha affermato che servirebbe un vero e proprio disastro al box office per convincere gli studi a non realizzare il secondo capitolo, confermando che sia Legendary che Warner Bros. sono pienamente convinte del progetto. Considerando il fatto che negli USA il primo Dune verrà pubblicato in contemporanea al cinema e su HBO Max, tuttavia, non è chiaro quanto le compagnie si aspettano di ottenere dal botteghino.

