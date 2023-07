Dune: Parte 2, il rinvio sempre più vicino: possibile esordio a Cannes 2024

Qualche giorno fa vi abbiamo anticipato la possibilità di un rinvio della data di uscita di Dune: Parte 2, attesissimo nuovo film diretto da Denis Villeneuve che rischia grosso a causa degli scioperi attualmente in corso ad Hollywood, e in queste ore sono emersi nuovi dettagli sulla vicenda.

A quanto pare, infatti, Warner Bros avrebbe ormai deciso di rinviare Dune 2, che per via degli scioperi del sindacato attori e sceneggiatori - che, tra le altre cose, impedirebbe alle tantissime star del cast, e il cast di Dune 2 è di quelli davvero importanti, di sponsorizzare l'uscita del titolo con interviste e post sui social - dovrebbe perdere la sua attuale data d'uscita fissata al 3 novembre prossimo: secondo le ultime indiscrezioni riportate da Deadline, infatti, Dune 2 potrebbe debuttare a Cannes 2024, slittando quindi dall'imminente autunno alla prossima primavera.

Chiaramente non si tratta di una decisione da prendere alla leggere per Warner, ma nel caso specifico Dune 2 è pensato anche per giocare un ruolo importante agli Oscar 2024, e qualora decidesse di far uscire il film nella data attuale la major rischierebbe di ritrovarsi senza talent per fare pubblicità al titolo nel corso della stagione dei premi: il primo studio a compiere una simile manovra è stato la MGM con Challengers di Luca Guadagnino, interpretato da Zendaya, fino a pochi giorni fa previsto per il 15 settembre e come film d'apertura a Venezia ma poi improvvisamente rinviato alla primavera 2024). Secondo le fonti, in questi giorni i dirigenti degli studios si stanno riunendo con la National Association of Theatre Owners nel tentativo di far sapere al sindacato SAG-AFTRA come un lungo sciopero potrebbe arrecare danni importanti non solo al business del cinema ma anche agli esercenti.

Vi terremo aggiornati: al momento, lo ricordiamo, Dune 2 è previsto per il 3 novembre prossimo in Italia.