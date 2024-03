Dune 2, Rebecca Ferguson rivela: 'Timothée Chalamet è identico a mio marito'

Rebecca Ferguson è Lady Jessica madre del futuro Mahdi Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet nell'adattamento cinematografico di Denis Villeneuve della saga scifi Dune: e in virtù di questa parentela fittizia è nata una simpatica coincidenza!

In Dune di Villeneuve, Paul Atreides somiglia molto alla madre (un elogio a un casting ben fatto) e poco al padre, il duca Leto Atreids. Ma nella realtà Rebecca Ferguson ha rivelato che il proprio marito, Rory St. Clair Gainer è fisicamente molto simile a Chalamet tanto che la loro bambina ha scambiato una foto della star di Dune per il proprio padre:"A San Valentino, mia figlia si trovava un negozio con mio marito - ha raccontato Ferguson ai microfoni di radio U105 - lei si avvicina a un biglietto e dice: 'Questo è perfetto per la mamma'. È una foto di Timothee, che pensava fosse suo padre perché somiglia a mio marito". Beata innocenza potremmo dire anche perché cercando sul web, dalle poche foto di Ferguson con il marito, la somiglianza tra Timothee e Rory St. Clair Gainer non è poi così azzeccata.

Dopo una terribile esperienza sul set, Ferguson si gode il successo di Dune: Parte Due. La pellicola scala le classifiche al box office grazie all'incredibile cast e alle atmosfere surreali che ci catapultano in un viaggio onirico su Arrakis. Se siete curiosi ecco 5 dettagli incredibile dell'epopea scifi di Villeneuve!