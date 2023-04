Dune 2, per Rebecca Ferguson 'la seconda parte sarà migliore della prima'

Era il dicembre 2022 quando Timothée Chalamet confermò la fine delle riprese di Dune 2, e ora Rebecca Ferguson, interprete di Lady Jessica Atreides, ha anticipato succosi dettagli sul secondo capitolo della saga.

"Correre sulle dune della sabbia" ha ricordato l'attrice in un'intervista a Jake's Takes, "sentirsi così piccoli su queste incredibili colline sabbiose. Quanto siamo piccoli rispetto a Madre Natura? Tutto ciò è incredibile. Sì, ne sono sicura: la seconda parte è migliore della prima. Non l'ho ancora contemplata nella sua interezza, ma riesco a esprimere questo parere sulla base di ciò che ho letto, visto e filmato". E non è certo l'unica a pensarla in questo modo: in un'altra occasione, Dave Bautista ha affermato che il primo film è stato soltanto un'introduzione a Dune 2.

Stando alla sinossi ufficiale, "il sequel esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides mentre si unisce a Chani e ai Fremen sulla scia della vendetta contro i cospiratori che hanno ucciso la sua famiglia. Di fronte a una scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, si sforza di prevenire un futuro terribile che soltanto egli può prevedere". Nel cast figureranno attori del calibro di Timothée Chalamet (Paul Atreides), Josh Brolin (Gurney Halleck), Zendaya (Chani) e Florence Pugh (Princess Irulan), che hanno certamente contribuito all'ottima accoglienza della prima pellicola: quest'ultima ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo e ha riscosso ottime recensioni – basti pensre all'83% delle recensioni professionali positive su Rotten Tomatoes.

Dune - Parte 2 debutterà in sala il 17 novembre 2023.