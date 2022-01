Dune 2, Rebecca Ferguson entusiasta: 'Sarà fantastico tornare a lavoro con questo cast!'

Rebecca Ferguson ha fatto parte di molte grandi produzioni di Hollywood, incluso il franchise di Mission: Impossible e mentre definisce Tom Cruise un amico, ha ammesso di essersi avvicinata moltissimo ai suoi co-protagonisti di Dune durante la produzione del primo film di successo, definendo il cast quasi come una famiglia.

Intervistata da LA Times l’attrice ha spiegato che proprio come in tutti i lavori del mondo, ci sono persone con cui ha buoni rapporti e poi ci sono quelli che diventano qualcosa di un po' di più. Come ad esempio il suo co-protagonista di Dune, Jason Momoa (Duncan Idaho), che l’attrice considera un caro amico.

“Posso fare grandi film, non che Tom non sia un mio amico, ma penso che Tom Cruise sia sempre abbastanza impegnato, quindi non è che andiamo a cena tutti i fine settimana insieme. Il punto è che con il mio lavoro conosco un sacco di persone, ma alcune le porti con te, giusto?"

Ferguson ha chiaramente costruito solide relazioni con i suoi co-protagonisti e non vede l’ora di tornare al lavoro. L’attrice ha ammesso che quando il sequel di Dune è stato annunciato, era entusiasta di rivedere tutto i suoi co-protagonisti e il regista Denis Villeneuve, ancora una volta.

"Non l'ho saputo fino a quando ho ricevuto una videochiamata da Josh Brolin. Stava guidando in macchina mentre qualcuno lo stava filmando, e stava solo urlando al telefono dicendo: "Vai, vai!" e vedere la sua gioia è stato emozionante, ho iniziato a ridere e ho pensato: 'Sarà fantastico tornare di nuovo a lavorare insieme a queste persone'".



In attesa del secondo capitolo dell'opera di Villeneuve che arriverà nel 2023, vi lasciamo con la nostra recensione di Dune.