Dune 2, la reazione di Denis Villeneuve ai famosi meme su Javier Bardem

Dopo l’arrivo in Home video di Dune: Parte Due, Denis Villeneuve ha commentato in un’intervista la crescente popolarità ottenuta dal personaggio di “Stilgar”.

Guerriero indomito e fedele seguace di Paul Atreides, lo “Stilgar” portato in vita da Javier Bardem ha conquistato il cuore di tantissimi fan della saga. Il personaggio è diventato anche protagonista di un’infinita ondata di meme sul web. In un’intervista del New York Times, è stato chiesto al regista di Dune – Parte due: “In questo film, il personaggio di Javier Bardem, Stilgar, è ridotto a un incolpevole seguace di Paul Atreides, che Stilgar crede sia il nuovo Messia. La sua conversione è tragica. Ma anche la faccia da soggezione di Bardem è diventata un meme divertente, e la seconda volta che ho visto il film, la gente ha riso a quasi tutte le sue battute. Questa reazione l'ha sorpresa?”

Questa è stata la risposta di Denis Villeneuve: “No. Sono molto felice quando dice che è una figura tragica. Per me è la figura più tragica di tutte. L'idea di portare l'umorismo a Stilgar era di renderlo amabile, di sentire l'umanità di questo personaggio. Non è una figura austera, ha un grande cuore. Ma le sue convinzioni, la sua fede, le sue reazioni portano umorismo - e questo è un aspetto che amo nel fare un film di fantascienza, perché posso parlarne senza offendere le persone perché si tratta di una religione falsa. Ho progettato io stesso tutte le preghiere, quindi so che sono finte. Trovo Stilgar molto divertente. E quando la gente ride, sono felice perché l'intenzione era quella.”

