Dune Parte 2, quando esce il sequel di Villeneuve?

Quando esce Dune: Parte 2? Come forse saprete Dune 2 è stato rinviato da Warner Bros a causa degli scioperi di Hollywood, e in questo articolo proveremo a fornirvi tutto quello che dovete sapere sul prossimo film dell'epopea fantascientifica di Denis Villeneuve.

La data d'uscita originale di Dune: Parte 2 era stata fissata al 17 novembre 2023, ma purtroppo il debutto del film non avverrà nel giro di poche settimane da oggi: al contrario, a causa del lungo trascinarsi dello scioperi del sindacato degli attori SAG-AFTRA, che avrebbe impedito all'ampio cast all-star del film Warner Bros di sponsorizzare il titolo con interviste e tappeti rossi di rito danneggiando notevolmente la campagna marketing del film, Dune 2 è stato rinviato al 15 marzo 2024: bisognerà dunque aspettare qualche mese in più del previsto per tornare su Arrakis.

Dune - Parte Due esplora il mitico viaggio di Paul Atreides, che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Messo di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul dovrà intraprendere una pericolosa missione per impedire la realizzazione di un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Il film, lo ricordiamo, nei panni di Denis Villeneuve è il capitolo centrale di una trilogia cinematografica di Dune, col regista canadese che sta lavorando anche ad un adattamento di Dune: Messia.