Dune Parte 2, quando esce il nuovo film? Tutto quello che dovete sapere

Quando esce Dune: Parte 2? Ecco tutto quello che dovete sapere sull'attesissimo nuovo film diretto da Denis Villeneuve, secondo capitolo della saga cinematografica basata sull'omonimo romanzo di fantascienza scritto da Frank Herbert.

Come forse saprete, Dune 2 si è arreso agli scioperi di Hollywood ed è stato rinviato da Warner Bros Discovery dalla sua data d'uscita originale del 17 novembre 2023 al 15 marzo 2024: bisognerà dunque aspettare qualche mese in più per tornare su Arrakis, perché per via degli scioperi dei sindacati degli sceneggiatori della Writers Guild of America e del sindacato degli attori Screen Actors Guild Warner Bros non sarebbe stata in grado di organizzare la campagna marketing prevista per Dune 2, uno dei titoli di punta della major.

Tuttavia, come si dice, non tutto il male viene per nuocere: questa ulteriore ed imprevista attesa per il secondo capitolo dell'acclamata saga cinematografica fantascientifica, infatti, potrebbe concedere a Denis Villeneuve il tempo necessario a sviluppare un terzo capitolo, dato che qualche giorno fa l'autore canadese ha confermato di essere a lavoro su Dune 3. Secondo quanto riferito, la sceneggiatura del terzo film dovrebbe essere basata sul libro Dune: Messia e, nell'economia del franchise cinematografico, completerebbe la storia di Paul Atreides.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità di Dune 2, rimanete sui nostri canali.