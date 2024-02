Dune - Parte 2, qual è la trama del film e cosa adatterà nello specifico?

Il finale della prima parte di Dune ha troncato sul più bello le avventure del giovane Paul Atreides: il personaggio di Timothée Chalamet è atteso da un viaggio lunghissimo alla scoperta di sé stesso e del suo ruolo nell'universo, e la seconda parte del film di Denis Villeneuve dovrà accompagnarci proprio in questo percorso di crescita.

Mentre il regista prende tempo per l'uscita di Dune - Parte 3, l'imminente arrivo in sala della seconda parte della trasposizione dell'opera di Frank Herbert promette dunque di riprendere il racconto dov'era stato lasciato, garantendo anche quella dose d'azione che secondo alcuni detrattori era mancata nel film uscito nel 2021.

Una volta incontrati i Fremen, a Paul toccherà farsi strada nella società del popolo del deserto di Arrakis, dimostrando di essere quel messia lungamente atteso e annunciato dalle profezie: il rampollo di casa Atreides imparerà a combattere come un Fremen e a cavalcare i Vermi delle Sabbie, imponendosi come leader spirituale e militare e dando vita a una vera e propria rivoluzione contro gli Harkonnen e l'Impero stesso.

Il film dovrebbe quindi indugiare anche sulla storia d'amore tra Paul e Chani, così come sulla nascita della figlia di Lady Jessica, Alia, un essere anomalo che si rivelerà essere qualcosa di temutissimo dalle Bene Gesserit stesse; di battaglia in battaglia, dunque, le gesta di Paul e della sua tribù costringeranno l'imperatore stesso a scendere in campo... Ma per ora è meglio non svelarvi oltre!