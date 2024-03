Dune 2: qual è il significato delle visioni di Paul Atreides?

Sono le visioni a mostrare a Paul Atreides, protagonista di "Dune: Parte Due", la via per percorrere il Sentiero Dorato. Ecco qui spiegati alcuni dei principali momenti che lo portano a convincersi di essere il Messia, o per usare l'appellativo dei Fremen, il Lisan Al-Gaib.

Non è una novità che il protagonista della saga fantascientifica diretta da Denis Villeneuve sia attraversato da visioni e già nel primo film si ricorda quella in cui si immaginava di vedersi insieme a Chani nel deserto. Di tutte le visioni di Paul Atreides, sicuramente la più importante è quella che sperimenta dopo aver bevuto l'Acqua della Vita in Dune: Parte Due.

Nonostante agli uomini sia proibito (in quanto gesto letale per loro), Paul beve l'Acqua dietro consiglio della madre Jessica (interpretata da Rebecca Ferguson, che ha raccontato un aneddoto su Timothée Chalamet) e dopo aver ascoltato, nel corso di una visione, la profezia di Jamis, il guerriero Fremen che aveva ucciso in uno scontro al termine del primo capitolo della saga. Paul sopravvive: cosa inaspettata e che agli occhi dei Fremen lo fa apparire come il Messia, cioè il Lisan Al-Gaib. La visione che segue mostra a Paul il futuro del pianeta: una donna, prima misteriosa e poi identificata come la madre Jessica, sarà responsabile della perdita di milioni di vite per combattere una guerra religiosa che renderà il protagonista Kwisatz Haderach dell'ordine delle Bene Gesserit.

Non sono soltanto visioni a comunicare con Paul: anche la voce di quella che sarà sua sorella, Alia (è l'attrice Anya Taylor-Joy a vestire i panni della giovane Atreides in un breve cameo nel film), parla con il protagonista e gli rivela che Jessica è, in realtà, figlia del barone Harkonnen, collegando la discendenza di casa Atreides al casato che li ha voluti sterminare. Segue, quindi, una forte presa di coscienza da parte di Paul sul proprio futuro e su ciò che è destinato a diventare: capirà che l'unico modo per eliminare definitivamente gli Harkonnen è comportarsi come loro, dato che sia Jessica che il figlio condividono la loro stessa natura.