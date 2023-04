Dune 2, le prime foto ufficiali: ci sono Zendaya, Timothée Chalamet e Florence Pugh!

Il trailer di Dune: Parte 2 è stato presentato al CinemaCon e, secondo quanto riportato, arriverà online 'entro le prossime due settimane', ma nell'attesa Warner Bros Discovery in questi minuti ha pubblicato le prime foto ufficiali tratte dall'atteso nuovo film di Denis Villeneuve.

Condivise sui social in esclusiva da Vanity Fair, che ha pubblicato un lungo approfondimento sul film, le immagini sono disponibili in calce all'articolo e mostrano un first look ai ritorni di Timothée Chalamet e Zendaya, ma anche alla nuova arrivata Florence Pugh nei panni della principessa Irulan e tanti altri personaggi, come Stellan Skarsgård nel ruolo di Baron Harkonnen, Dave Bautista come Glossu Rabban, Rebecca Ferguson come Lady Jessica​​​​​​​, Javier Bardem nella parte di Stilgar​​​​​​​, Josh Brolin nel ruolo di Gurney Halleck e il calvo Austin Butler nella parte di Feyd-Rautha. Che cosa ve ne pare? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate in basso

Ricordiamo che Dune: Parte Due uscirà il 3 novembre nelle sale USA mentre in Italia al momento ha una data d'uscita fissata per il 17 novembre. Il film è il sequel diretto di Dune del 2021, che aveva adattato la prima metà dell'iconico romanzo di fantascienza del 1965 di Frank Herbert: nonostante l'uscita in contemporanea tra cinema e in streaming su HBO Max, quel film riuscì a fare molto bene al botteghino, guadagnando oltre 400 milioni e vincendo sei Oscar.

Facilitato dalla distribuzione esclusiva nei cinema, questo sequel saprà fare di meglio?