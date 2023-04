Dune 2, presentato il primo trailer ufficiale al CinemaCon: 'Ci sarà molta più azione'

Al CinemaCon la Warner Bros ha messo sul piatto tutti i titoli più attesi dell'anno compreso Dune - Parte Due, sequel dell'epopea di Denis Villeneuve adattamento del romanzo di Frank Herbert. Dopo il successo del primo capitolo, il secondo film continuerà il racconto della battaglia tra Atreides e Harkonnen.

Coloro che hanno partecipato all'evento hanno avuto modo di vedere il primo trailer di Dune - Parte Due. Se il predecessore da molti è stato definito come l'inizio di qualcosa di più grande, a quanto pare le prime immagini del sequel confermerebbero la portata sempre più mitica del racconto. Lo stesso Villeneuve ci ha tenuto a precisare quanto Dune - Parte Due sarà molto più pieno di azione rispetto al primo che ha dovuto adempire al compito di gettare le fondamenta e dare le coordinate ad un universo complesso come quello di Herbert.

Ad affermare la grandezza del film non è solo il regista ma anche i membri del cast tra cui Rebecca Ferguson che ha definito Dune - Parte Due migliore del primo. Durante la convention è stato inoltre annunciato che il film non verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia poiché il regista e i tecnici dei VFX hanno deciso di dedicare tempo maggiore alla post produzione della pellicola. "La seconda parte è più ricca di azione, epica, un film di guerra, molto più voluminoso, molto più dance" ha dichiarato Villeneuve introducendo anche alcuni dei nuovi personaggi. Nel trailer pare abbiano ottenuto particolare spazio la figlia dell'imperatore (interpretata da Florence Pugh) definita dal regista come una "giocatrice di scacchi politica" e Feyd-Rautha Harkonnen (interpretato da Austin Butler) definito come un incrocio tra "un maestro di spada ed un serial killer psicopatico".

A chiarire quanto Dune - Parte Uno fosse solo una introduzione ci aveva già pensato Dave Bautista che, fin da subito, si è mostrato fiero di partecipare ad un progetto cinematografico di questa portata. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!