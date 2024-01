Dune: Parte 2, preparatevi alla guerra nel glorioso nuovo poster ufficiale

Mentre le prime reazioni a Dune 2 già gridano al capolavoro, in queste ore Warner Bros ha pubblicato il nuovo poster ufficiale dell'attesissimo secondo capitolo della saga di fantascienza creata da Denis Villeneuve.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo e apparso originariamente sui profili ufficiali Instagram di Warner Bros e del franchise di Dune, il nuovo poster di Dune - Parte Due riunisce l'immenso cast all-star del film di Denis Villeneuve, che oltre ai protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya include anche Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling e Javier Bardem. Con la guerra per Arrakis sempre più vicina, spazio anche agli iconici vermi delle sabbia, che avranno certamente un ruolo centrale nel nuovo capitolo.

Ricordiamo che il secondo capitolo della saga cinematografica ispirata al celebre romanzo di Frank Herbert uscirà in Italia a partire dal prossimo 29 febbraio, con un giorno d'anticipo rispetto alla data dell'1 marzo prevista da Warner Bros per il mercato nord-americano. Il film è diretto ancora una volta da Denis Villeneuve da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts.

Il film sarà il secondo capitolo di una trilogia su Paul Atreides con Denis Villeneuve già a lavoro sul terzo e ultimo episodio Dune: Messia, che dovrebbe arrivare nel 2027.