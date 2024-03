Dune 2, i poster hanno spoilerato i film della saga? Il dettaglio che non avete notato

Dune: Parte 2 non ha più segreti per i lettori di Everyeye, ma i suoi poster potrebbero nascondere un dettaglio di cui si sono accorti in pochissimi e che rischia di fare spoiler sulla storia di entrambi i capitoli della saga di Denis Villeneuve.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, un fan del franchise cinematografico tratto dal romanzo di Frank Herbert ha notato un dettaglio affascinante sui poster di entrambi i film, qualcosa che però potrebbe rovinare gran parte della trama di Dune (dunque interrompete la lettura, se non conoscete il finale di Dune: Parte 2).

Osservate attentamente i poster principali di Dune e Dune: Parte 2, e noterete qualcosa di strano: tutti i personaggi che muoiono sono raggruppati insieme. Nel poster del primo film di Dune, il Duca Leto di Oscar Isaac, Duncan Idaho di Jason Momoa e il Dr. Kynes di Sharon Duncan-Brewster sono tutti insieme sul lato destro del poster - e come sappiamo tutti e tre vengono uccisi nel corso del film. Per quanto riguarda Dune: Parte 2, Feyd-Rautha di Austin Butler, Beast Rabban di Dave Bautista, il Barone Harkonnen di Stellan Skarsgård e perfino Shishakli di Souheila Yacoub sono insieme e – guarda caso – anche loro muoiono uno dopo l'altro nel film.

Pura coincidenza o sottile easter-egg nascosto nel marketing? Ad ogni modo, un dettaglio piuttosto curioso, ripetuto per ben due volte. Quel che è certo è che dobbiamo aggiornate il nostro speciale su tutto ciò che sappiamo su Dune: Parte 3, aggiungendo un consiglio: non guardate il poster, quando verrà pubblicato!