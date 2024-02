Dune 2, perché Villeneuve ha 'nascosto' Anya Taylor-Joy? La spiegazione del regista

La premier di Dune: Parte 2 ha sconvolto tutti: a partire dalla donna-robot interpretata da Zendaya alla inaspettata apparizione di Anya Taylor-Joy sul red carpet confermandosi tra i membri del cast. Ma il suo nome è stato tenuto sotto chiave per molto tempo, tanto da chiedersi il motivo di questa curiosa scelta.

A rispondere alla domanda è stato il regista Denis Villeneuve, sostenendo di aver portato a termine un esperimento. Le voci a Hollywood corrono veloci, e considerato il corposo materiale circolato in rete prima dell'effettiva uscita al cinema della pellicola, la segretezza del cameo di Anya Taylor-Joy conferma il successo del test di Villeneuve: "Penso che Hollywood sia la città più pettegola del mondo e volevo, come esperimento, vedere per quanto tempo potevamo mantenere un segreto - ha rivelato il regista a The Hollywood Reporter - lo abbiamo fatto. Abbiamo creato un'unità speciale e siamo andati in Africa per girare con Anya in segreto". Così Anya Taylor-Joy, così come ha anticipato il suo abito sul red carpet della premiere, interpreta Alia Atreides, detta anche Abominio.

Per il regista si tratta di un grande regalo destinato ai fan che potranno finalmente godersi il secondo capitolo dell'epopea scifi. Al momento Dune Parte 2 è tra i miglior sequel di sempre secondo Rotten Tomatoes e in attesa di Dune Parte 3 possiamo ben sottolineare l'importanza che avrà il personaggio di Taylor-Joy nel capitolo successivo della saga remake.