Dune 2, perché alcune scene sono in bianco e nero? La spiegazione di Denis Villeneuve

Dune 2 vola al box office italiano, e il regista del film Denis Villeneuve ha rivelato il motivo dietro una particolare scelta artistica adottata nel film.

Villeneuve ha spiegato, in un’intervista con Moviefone, il motivo per cui le scene ambientate sul pianeta Giedi Prime, ovvero quello di casa Harkonnen, sono in bianco e nero. Queste le sue parole:

“L'idea è nata dal libro. Uno degli aspetti che amo del libro è l'idea che, il libro è uno studio dell'impatto dell'ecosistema sugli esseri umani, tutto dalla natura dell'ecosistema, l'uomo ha sviluppato religioni, tecniche e modi di sopravvivenza, tutta la sua cultura, siamo il prodotto del nostro ambiente e quando vuoi sapere dei Fremen, basta guardare il deserto e ti informerà sui nativi. Mi piace questa idea e ho provato per Giedi Prime, il mondo natale degli Harkonnen. Ci sono meno informazioni nel libro ed è un mondo disconnesso dalla natura. È un mondo di plastica. Quindi, ho pensato che sarebbe stato interessante se la luce, la luce del sole, ci avesse dato qualche idea della loro psiche. E se invece di rivelare i colori, la luce del sole li uccidesse e creasse un mondo in bianco e nero molto inquietante, questo ci darebbe informazioni su come queste persone percepiscono la realtà, sul loro sistema politico, su questa cultura brutalista primitiva e questo era nella sceneggiatura.”

Se ancora non l’avete letta, date un’occhiata alla nostra recensione di Dune: Parte due.