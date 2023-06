Dune - Parte 2, Paul diventa Muad'dib nel nuovo trailer ufficiale!

Chi lamentava una certa mancanza di azione nella prima parte di Dune avrà pane per i suoi denti nella seconda parte della mastodontica trasposizione firmata da Denis Villeneuve: il nuovo trailer rilasciato in queste ore sottolinea ancora una volta questo concetto, mostrandoci scene che non hanno bisogno d'interpretazione in tal senso.

Dopo il trailer di Dune - Parte 2 rilasciato alcune settimane fa, il film con Timothée Chalamet e Zendaya torna dunque a mostrarsi in un nuovo trailer ancora più lungo ed esplicativo di ciò che vedremo in questo capitolo conclusivo della trasposizione del primo libro della saga di Frank Herbert: la guerra è ormai scoppiata e i Fremen sono pronti a seguire il loro Messia.

Già, perché parlare di Paul Atreides risulterà durante a partire da ora decisamente riduttivo: il figlio del Duca Leto e di Lady Jessica sta ormai ultimando la sua trasformazione in Muad'dib, il leggendario condottiero di cui parla la profezia del popolo del deserto, come dimostrano le scene in cui il personaggio di Timothée Chalamet si mostra in equivocabili atteggiamenti da leader.

A fare la loro comparsa sono anche altri personaggi che impareremo a conoscere meglio nel corso di questa Parte 2, come il Barone Vladimir Harkonnen e l'Imperatore Shaddam IV. Cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti! Denis Villeneuve, intanto, ha anticipato un ruolo più attivo per Lady Jessica in Dune - Parte 2.