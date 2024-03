Dune: Parte 2, partenza oltre le aspettative: primo week-end da 200 milioni?

Dune 2 ha avuto un'ottima partenza al box office ma a quanto pare il risultato è stato più positivo del previsto, al punto che gli analisti in queste ore sono stati costretti a rivedere le proprie previsioni per il week-end d'apertura.

Contrariamente a quanto riportato in precedenza, infatti, Dune 2 ha incassato ben 12 milioni di dollari nelle anteprime di giovedì in Nord-America e non 'solo' 10 milioni, un risultato che corrisponde a più del doppio di quello ottenuto dal primo capitolo del 2021, che aveva esordito con 5,1 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì (sebbene quel film fu ostacolato tanto dal covid quanto dall'uscita in contemporanea su HBO Max): quello di Dune 2 è il miglior risultato di anteprime da Barbie, che aveva folgorato il mercato con 22,3 milioni di dollari a luglio 2023, ed è perfino superiore a quello di Oppenheimer, che nello stesso periodo aveva esordito con 10,5 milioni.

I monitoraggi iniziali avevano suggerito un esordio da 75 milioni di dollari sull'intero primo week-end, ma grazie a questo risultato sovra-performante Dune 2 ora potrebbe incassare addirittura 90 o 100 milioni di dollari a livello nazionale, con i dati internazionali che parlano di circa 100 milioni dal resto dei mercati: se questi numeri dovessero concretizzarsi, allora il secondo capitolo della saga di Denis Villeneuve riuscirà a recuperare tutto il budget di produzione nel primo week-end, dato che il film è costato 'solo' 190 milioni di dollari, escluse le spese di produzione.

