Dune 2: se parlate la lingua dei Fremen, sappiate che le traduzioni non sono letterali

Nel corso di una recente ospitata al Late Night Show with Stephen Colbert, il regista canadese Denis Villeneuve ha ammesso, scherzando, che chi conosce la lingua Fremen potrebbe avere alcune difficoltà con Dune: Parte 2, dato che la traduzione offerta dai sottotitoli si è presa diverse libertà cercando di adattare i modi di dire della popolazione nativa di Arrakis in base alla nostra cultura. Nello specifico, l'autore ha citato una scena tra Chani e il barone Vladimir Harkonnen, ovvero i personaggi interpretati da Zendaya e Stellan Skarsgård: "C'è un'intero ragionamento poetico e una vera logica culturale interna nel linguaggio di Fremen. Ad esempio, quando Zendaya ad un certo punto dice a Stellan Skarsgård, quando il suo personaggio Chani dice al barone 'sei pazzo, sei pazzo', noi nei sottotitoli leggiamo 'sei pazzo' ma in realtà nella lingua Fremen lei dice letteralmente 'stai bevendo sabbia.' Questo, ovviamente, per un Fremen, è il livello massimo di follia."

Nella stessa intervista sua intervista, Villeneuve spiega anche che sul set era presenta un dialect coach che correggeva la pronuncia degli attori a cui era richiesto di parlare in lunga Fremen, un dettaglio apparentemente insignificante ma che permette di inquadrare alla perfezione la cura con cui è stato ricreato il mondo di Dune per questa saga cinematografica, forse paragonabile solo a quello di Avatar di James Cameron.

